Ankara'nın 140 günlük suyu kaldı!

Türkiye, 2014'ten bu yana en ciddi kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya. Kurak geçen kış ayları, Türkiye'deki baraj doluluk oranlarını aşağı çekmeye devam ediyor. İşte Ankara'daki barajların son durumunu A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

Ankara'da yaz aylarının da kurak geçmesi ve özellikle bu kış mevsiminde de yağışların olmaması barajlardaki doluluk oranının daha da alt sevilere düşmesine neden oldu. Ankara'daki aktif olan barajlardaki doluluk oranı şu anda yüzde 12,04 olarak hesaplandı.

Yağışların az yağmasının yanı sıra barajlardaki su oranının düşmesinde pandeminin de etkisi var.

Yapılan değerlendirmelere göre Ankara'ya şu anda hiçbir noktadan su bağlantısı olmazsa 140 günlük suyu kaldı.

Geçen yıl 1 Aralık'ta 303 bin 500 metreküp su bulunmaktaydı Ankara'daki barajlarda. Şu an itibarıyla 187 bin metreküp su bulunuyor.

Herhangi bir sıkıntı yaşanması durumunda geçmiş dönemlerde Tarım ve Orman Bakanlığının yapmış olduğu su bağlantısı vardı. İhtiyaç halinde oradan gelen su kullanılacak.