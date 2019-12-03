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03.12.2019

Ankara'daki bir okulda skandal görüntü!

Sınıfta öğretmen ders anlatırken öğrencinin sigara içtiğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlattığı öğrenildi.

Ankara'da bir okulda çekildiği iddia edilen görüntüde, İngilizce öğretmeni sınıfta ders anlatırken, bir öğrencinin pencere kenarında sigara içtiği görüldü. Ayrıca sınıftan yükselen gürültü de dikkat çekti.

Başka bir öğrenci tarafından kayıt altına alınan bu görüntüler, dün gece sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, kısa sürede büyük tepki topladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlattığı öğrenildi.

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