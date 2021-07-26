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Ankara’da yüzlerce arı caddede yuvalandı! Ağacı mesken tuttular

A Haber
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Giriş: 26.07.2021 14:57
Sırada başkentten ilginç bir manzara var. Ankara’da yüzlerce arı, işlek caddedeki bir ağaca yuvalandı. Görenler şaşırıp kaldı. Çankaya'ya bağlı Ehlibeyt Mahallesi Tekstilciler Caddesi'nde bir süs ağacı arıların yuvası oldu. Arıları ağaçtan almaksa ustalık istiyor. Arıların adresi, yeni yuva bulana dek bir süre daha burası olacak gibi görünüyor.
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