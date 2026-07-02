ANALİZ | NATO Zirvelerine damga vuran anlar

NATO Zirveleri, küresel güvenliğin ve diplomasinin kalbinin attığı yer olmasının yanı sıra, dünya liderlerinin hafızalardan silinmeyen ilginç ve kimi zaman da güldüren anlarına sahne oluyor. Dünyanın en güçlü liderlerini aynı masa etrafında buluşturan NATO Zirveleri, sadece alınan kritik kararlarla değil, liderlerin jestleri, mimikleri ve birbirleriyle olan sıra dışı diyaloglarıyla da uluslararası basının gündeminden düşmüyor. İstanbul'dan Londra'ya, Washington'dan Lahey'e uzanan bu tarihi yolculukta, siyasetin soğuk yüzünün arkasındaki o unutulmaz anları A Haber farkıyla mercek altına alıyoruz.