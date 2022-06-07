Ankara’da yağış sürecek mi? A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan cevapladı

Ankara’da öğle saatlerinden sonra başlayan sağanak yağış sonrası yollar adeta göle döndü. Sürücüler yolda kalırken ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı vatandaşlar kepçe yardımıyla kurtarıldı. Peki Ankara’da yağış sürecek mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan değerlendirdi. Esra Bayhan, “Ankara’da beklenen bir yağıştı. Ankara Valiliği gerekli uyarıları yapmıştı. Aslında yağışlar kesilmedi ve yurt genelinde devam ediyor. Türkiye’de serin ve yağışlı bir hava devam edecek. Özellikle Ankara ve Çorum çevrelerinde kuvvetli yağışlar sürecek. Yağışlar önümüzdeki Pazar gününe kadar aralıklı olarak yurdun büyük bir kesiminde devam edecek. Marmara ve İç Anadolu’da kuvvetli olmak üzere Karadeniz ve Akdeniz’de yağışlar etkili olacak. Gün boyu yağışlar olmayacak ancak yağdığı zaman kuvvetli olacak. Saatlik yağışlar akım olduğunda sele neden oluyor. Toprağın onu emmesi yada kanalizasyon sisteminin kuvvetli yağışları kaldırması mümkün olmuyor.” dedi.

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