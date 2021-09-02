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Ankara'da şaşkınlık yaratan olay! Böbreği karşılığında para teklif ettiler iddiası

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Giriş: 02.09.2021 10:32
Ankara Yenimahalle Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Ufuk Coşkun, ev, araba ve nakit para karşılığında böbreğini iş arkadaşı Sefa Yörükoğlu'na verdi. Ancak, nakil sonrası verilen hiçbir söz yerine getirilmedi. Şimdi kendi saglık sorunlarıyla boğuşan Coşkun, iş yerinde uğradığı baskı nedeniyle böbreğini verdiğini söylüyor. İddialarının hedefinde ise CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan ve Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu var.
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