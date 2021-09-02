02 Eylül 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ankara'da şaşkınlık yaratan olay! Böbreği karşılığında para teklif ettiler iddiası
Ankara Yenimahalle Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Ufuk Coşkun, ev, araba ve nakit para karşılığında böbreğini iş arkadaşı Sefa Yörükoğlu'na verdi. Ancak, nakil sonrası verilen hiçbir söz yerine getirilmedi. Şimdi kendi saglık sorunlarıyla boğuşan Coşkun, iş yerinde uğradığı baskı nedeniyle böbreğini verdiğini söylüyor. İddialarının hedefinde ise CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan ve Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu var.