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Ankara'da pompalı tüfekle 'müşteri kapma' kavgası

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Giriş: 14.07.2020 18:43
Güncelleme:14.07.2020 19:33
Ankara'nın Altındağ ilçesinde silahlı bir kavga yaşandı. Sokak müzisyenleri arasında çıkan tartışmada tüfekler ve sopalar konuştu. Olayda kavgaya karışan çok sayıda kişi yaralandı. O anlarda bir vatandaşın cep telefonu kayıt altındaydı...

Şehrin göbeğinde trafik ve insan yoğunluğunun en fazla yaşandığı saat diliminde davulcular birbirine girdi.
Yumruklar değil, silahlar konuştu.

Olayın nedeni anlaşılamadı, ortalık bir anda karıştı.
Kovalamaca yaşanırken, silahlar ortaya çıktı, kurşun yağdırdı.

Ankara'nın Altındağ ilçesi belediyesinin öününde çekilen görüntüler kan dondurdu.

Eli silahlı bir sokak çalgıcısı, nişan aldığı kişi de kendisiyle aynı işi yapıyor, tartışmanın nedenin de "müşteri kapma kavgası" olduğu iddia edildi.

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