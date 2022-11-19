19 Kasım 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ankara’da iğrenç görüntüler: İşkembeler kurtlar içinde yüzüyor! Halkın sağlığıyla böyle oynuyorlar

Ankara’da iğrenç görüntüler: İşkembeler kurtlar içinde yüzüyor! Halkın sağlığıyla böyle oynuyorlar

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.11.2022 13:08
Güncelleme:19.11.2022 14:00
Ankara'da özel bir mezbahanede kurtlanan işkembelerin kimyasallarla yıkanarak yeniden piyasaya sürüldüğü iddiası sosyal medyada büyük tepki topladı.
İşkembeler kurtlar içinde yüzüyor!
İşkembeler kurtlar içinde yüzüyor!
2002 yılında neler yaşandı?
2002 yılında neler yaşandı?
İstanbul’da mide bulandıran görüntü!
İstanbul’da mide bulandıran görüntü!
Osmaniye’de şehide son veda!
Osmaniye'de şehide son veda!
Kombi bakımında nelere dikkat edilmeli?
Kombi bakımında nelere dikkat edilmeli?
İstanbul’a kar ne zaman yağacak?
İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Ünlü diplomatın hizmetlisinin ifadesi pes dedirtti
Ünlü diplomatın hizmetlisinin ifadesi pes dedirtti
Pascal Nouma film setini birbirine kattı!
Pascal Nouma film setini birbirine kattı!
Staj sigortası EYT kapsamında mı?
Staj sigortası EYT kapsamında mı?
Görenler gözlerine inanamadı
Görenler gözlerine inanamadı
Geriye acı hikayeler kaldı
Geriye acı hikayeler kaldı
Pastırma savaşları
Pastırma savaşları
Daha Fazla Video Göster