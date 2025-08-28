28 Ağustos 2025, Perşembe

Ankara’da art arda trafik kazası: 1 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2025 20:44
Kaza Ankara’nın Sincan ilçesinde Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halinde olan 06 FIB 546 plakalı motosiklet ile 06 AT 8681 plakalı bir otomobil çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlı ekiplerine bildirdi. Yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayı incelerken seyir halindeki başka bir araç önündeki duran araca çarptı. Olay yerinde gerçekleşen 2. Kaza ise maddi hasarla atlatıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı
