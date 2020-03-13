Ankara Sincan'da taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü! Zanlı linç edilmek istendi |Video

Ankara'nın Sincan ilçesinde genç bir kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından darp edildi. Zanlıyı mahallelinin linç girişiminden güvenlik güçleri zor kurtardı. O anlar kamaralara anbean böyle yansıdı.

Ankara Sincan'da taciz iddiasına meydana dayağı...

TACİZ ZANLISINA LİNÇ GİRİŞİMİ

Sincan, Lale Meydanı'nda 16 yaşındaki bir kızı taciz ettiği iddia edilen kişiye olayı gören vatandaşlar müdahale etti. Şahıs olayı duyarak toplanan vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı vatandaşların elinden aldı. Gözaltına altına alınan şahıs emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. İHA