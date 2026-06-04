İsrafsız mutfağın en tatlı mucizesi: Kahve telvesinden inanılmaz dönüşüm!

İstanbul, dev bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. "Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla kapılarını açan Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 7 Haziran'a kadar sürecek olan festivalde, atıkların ekonomiye kazandırılmasından israfsız mutfak kültürüne kadar pek çok önemli konu masaya yatırılıyor. A Haber muhabiri Meral Dağlılar, festivalin kalbi olan "Sıfır Atık Mutfağı"ndaki heyecanı ve mucizevi dönüşüm tariflerini yerinden aktardı.