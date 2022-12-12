12 Aralık 2022, Pazartesi
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Ankara Çankaya'da kan donduran olay! Boşandığı eski eşini silahla vurdu başında ölmesini bekledi
Ankara Çankaya'da bir kadın yaşadığı apartmanın hemen önünde boşandığı eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, silahlı saldırgan ise kadına yardım etmek isteyen çevre sakinlerini etrafa ateş saçarak engel oldu. Silahla vurduğu eski eşinin başında ölmesini bekleyen saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alınırdı. Ağır yaralanan kadın sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis yaşanan saldırıya ilişkin inceleme başlatırken, vurulan kadının eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkardığı öğrenildi.