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Anız yangını rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen anız yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle bahçelere sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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