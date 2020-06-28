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Videolar Yaşam Videoları ANALİZ - Siyonist devletin kuruluş hikayesi! Filistin toprakları nasıl işgal edildi? Neler yaşandı? |Video

ANALİZ - Siyonist devletin kuruluş hikayesi! Filistin toprakları nasıl işgal edildi? Neler yaşandı? |Video

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Giriş: 28.06.2020 15:49
Güncelleme:28.06.2020 15:55
Felsefesini istila işgal ve terör üzerine kurmuş bir devlet.. Yıllarca hazırladığı planı adım adım uygulayarak bir ulusun üzerine devlet kuran bu ülke İsrail’den başkası değil. İşgal nasıl başladı? Bu süreçte neler yaşandı? Siyonistlerin Balfour Deklarasyonu ile resmen başlayan Filistin’i işgal planı analiz haberimizde…

Felsefesini istila işgal ve terör üzerine kurmuş bir devlet.. Yıllarca hazırladığı planı adım adım uygulayarak bir ulusun üzerine devlet kuran bu ülke İsrail'den başkası değil. İşgal nasıl başladı? Bu süreçte neler yaşandı? Siyonistlerin Balfour Deklarasyonu ile resmen başlayan Filistin'i işgal planı analiz haberimizde…

İsrailin 52 yıldır devam eden işgal gerçeği... İSRAİL'İN 52 YILDIR DEVAM EDEN "İŞGAL" GERÇEĞİ...
İsrail’in Filistini kanlı işgali haritalara böyle yansıdı İSRAİL'İN FİLİSTİN'İ KANLI İŞGALİ HARİTALARA BÖYLE YANSIDI
ABD ve İsrail işgal planları için 125 bin Filistinliyi harcayacak! ABD VE İSRAİL İŞGAL PLANLARI İÇİN 125 BİN FİLİSTİNLİYİ HARCAYACAK!
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