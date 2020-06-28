ANALİZ - Siyonist devletin kuruluş hikayesi! Filistin toprakları nasıl işgal edildi? Neler yaşandı? |Video

Felsefesini istila işgal ve terör üzerine kurmuş bir devlet.. Yıllarca hazırladığı planı adım adım uygulayarak bir ulusun üzerine devlet kuran bu ülke İsrail’den başkası değil. İşgal nasıl başladı? Bu süreçte neler yaşandı? Siyonistlerin Balfour Deklarasyonu ile resmen başlayan Filistin’i işgal planı analiz haberimizde…

Felsefesini istila işgal ve terör üzerine kurmuş bir devlet.. Yıllarca hazırladığı planı adım adım uygulayarak bir ulusun üzerine devlet kuran bu ülke İsrail'den başkası değil. İşgal nasıl başladı? Bu süreçte neler yaşandı? Siyonistlerin Balfour Deklarasyonu ile resmen başlayan Filistin'i işgal planı analiz haberimizde…