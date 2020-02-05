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İsrail’in Filistin'i kanlı işgali haritalara böyle yansıdı

14 Mayıs 1948'de bağımsızlığını ilan eden İsrail kuruluşundan günümüze kadar Filistin topraklarını gasp ederek kendi toprağı ilan ediyor. Filistin topraklarında üç beş karış toprakla başlayan kanlı işgal hala devam ediyor. İsrail'in kuruluşundan bu güne haritadaki değişimini Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda göstererek "ABD yönetiminin geçen hafta açıkladığı plan bir barış değil işgal ve ilhak planıdır. Bu plan İsrail'in yıkım ve gasp politikalarına meşrutiyet kazandırmaktır. Şu anda yapılmak istenen 1947 yılından önceki Filistin topraklarının bu halini şimdi İsrail toprağı haline getirmek istiyor. Filistin'in işgaliyle ilgili haritayı ezberleyelim ezberletelim" dedi.

Başkan Erdoğan: Bu haritayı ezberleyelim BAŞKAN ERDOĞAN: BU HARİTAYI EZBERLEYELİM

Giriş Tarihi: 05.02.2020 12:29 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 13:10
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İsrail’in Filistin'i kanlı işgali haritalara böyle yansıdı

İsrail'in Filistin'i kanlı işgali devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Barış Planı olarak açıkladığı karara tepkiler gelmeye devam ederken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda İsrail'in 1947'den günümüze Filistin'i nasıl işgal ettiğini harita ile gösterdi.

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İsrail’in Filistin'i kanlı işgali haritalara böyle yansıdı

Başkan Recep Tayyip AK Parti Grup Toplantısı'nda ABD'nin açıkladığı Barış planı ile ilgili olarak şunları söyledi:

ABD yönetiminin geçen hafta açıkladığı plan bir barış değil işgal ve ilhak planıdır. Bu plan İsrail'in yıkım ve gasp politikalarına meşruiyet kazandırmaktır. Şu anda yapılmak istenen 1947 yılından önceki Filistin topraklarının bu halini şimdi İsrail toprağı haline getirmek. Filistin'in işgaliyle ilgili haritayı ezberleyelim ezberletelim. Ne yazık ki Filistin'i de İsrail'in o zamanki haline dönüştürmek.

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İsrail’in Filistin'i kanlı işgali haritalara böyle yansıdı

Vicdani olmayan bir adım atılıyor. Bu tabi BM'ye de gelecek ve tartışmalarını yapacağız. Kendileri de zaten birbirlerine düştüler. Bakıyorsunuz Pelosi onun elini sıkmıyor, o onun elini sıkmıyor. Gelen planı bütün milletin önünde yırtıp atıyor. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.

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İsrail’in Filistin'i kanlı işgali haritalara böyle yansıdı

Bu işgal planında Filistin adeta hiç yok, geri kalan her yer sözde İsrail. Şimdi buradan soruyorum akıl ve ahlak sahibi kim buna rıza gösterir. 70 yıl evlerine dönmek için bekleyen Filistinli mültecilerin kendi topraklarına dönemeyeceğini söylüyor bu plan. Bunlar birer şaki bunlar işgalci.

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İsrail’in Filistin'i kanlı işgali haritalara böyle yansıdı

Demek ki Trump bu işgalcilerin arkasında duruyor. Kudüs ve Filistin'in göz göre göre İsrail'e peşkeş çekilmesine kim rıza gösterir. Aynı gün hahambaşını ben burada kabul ettim. Niye? Çünkü bizde düşmanlık nefret yok. Ama bunların her yerinden nefret kin akıyor. Bunların eli savunmasız kadınlara çocuklara kalkıyor.