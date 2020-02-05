İsrail’in Filistin'i kanlı işgali haritalara böyle yansıdı

14 Mayıs 1948'de bağımsızlığını ilan eden İsrail kuruluşundan günümüze kadar Filistin topraklarını gasp ederek kendi toprağı ilan ediyor. Filistin topraklarında üç beş karış toprakla başlayan kanlı işgal hala devam ediyor. İsrail'in kuruluşundan bu güne haritadaki değişimini Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda göstererek "ABD yönetiminin geçen hafta açıkladığı plan bir barış değil işgal ve ilhak planıdır. Bu plan İsrail'in yıkım ve gasp politikalarına meşrutiyet kazandırmaktır. Şu anda yapılmak istenen 1947 yılından önceki Filistin topraklarının bu halini şimdi İsrail toprağı haline getirmek istiyor. Filistin'in işgaliyle ilgili haritayı ezberleyelim ezberletelim" dedi.