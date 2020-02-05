Başkan Erdoğan: Bu haritayı ezberleyelim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında Filistin'in topraklarının yıllar içinde İsrail tarafından nasıl işgal edildiğini betimleyen haritayı göstererek, "Filistin topraklarının durumu böyle. Şuanda yapılmak istenen bu halini şimdi İsrail toprakları haline getirmek istiyorlar. Şu haritayı bir ezberleyelim hep birlikte ezberletelim. Şuanda yapmak istedikleri İsrail'i bu hale getirmek. Ne yazık ki Filistin'i de İsrail'in o zamanki haline dönüştürmek. Böyle bir vicdansızlık var." diyerek tepki gösterdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında Filistin'in topraklarının yıllar içinde İsrail tarafından nasıl işgal edildiğini betimleyen haritayı göstererek, "Filistin topraklarının durumu böyle. Şuanda yapılmak istenen bu halini şimdi İsrail toprakları haline getirmek istiyorlar. Şu haritayı bir ezberleyelim hep birlikte ezberletelim. Şuanda yapmak istedikleri İsrail'i bu hale getirmek. Ne yazık ki Filistin'i de İsrail'in o zamanki haline dönüştürmek. Böyle bir vicdansızlık var." diyerek tepki gösterdi.

FİLİSTİN-KUDÜS MESELESİ



İİT dönem başkanlığımız sırasında Kudüs davasına sahip çıktık. Gerek bölgesel platformlarda gerekse BM Genel Kurulu'nda ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti tanıma kararını reddettirdik. Biz Kudüs konusundaki duruşumuzla aynı zamanda Hıristiyanların da bir kısım Musevilerin de hakkını koruduk. Tam 4 asır Kudüs'e hizmet eden bir ecdadın torunları olarak başka türlü davranamazdık. Tarihimizin ve inancımızın gereği neyse onu yaptık. ABD yönetimi bir plan açıkladı. Daha önce de ifade ettiğim gibi bu bir barış değil, ilhak planıdır.





BU PLANI REDDETTİK

Türkiye olarak bu planı hemen reddettik. Tepkimizi ortaya koyduk. Mahmud Abbas ile telefonda, Hamas lideri İsmail Haniyye ile İstanbul'da konuşarak desteğimizi gösterdik. ABD gerek şahsıma gerekse istihbarat başkanıma karşı da tehditler sallıyor. Bazı finans kuruluşlarına yönelik de tehditler yapıyor. Ne yaparsanız yapın bunu kesinlikle başaramayacaksınız. Çok büyük paraları, çok büyük silahları, nükleer silahları da olabilir. Ama biz şunu biliyoruz nice az inanmış toplulukları inanmış kalabalıkların üzerine galip kıldık diyor kutsal değer.

Plan karşısında ikircikli tutum izleyen bazı ülkeleri, kamuoylarından gelen tepkiler sonrasında tavır değiştirdiklerini görüyoruz.

Kudüs üç semavi dinin de kutsal bir şehridir. Bunu dikkate almayan hiçbir planın başarı şansı yoktur.

Bölgemizde ve Kudüs'te barış her kesimden ahlaklı ve dürüst insanların çabasıyla gerçekleşebilecektir.

1967 temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletini savunmaya devam edeceğiz.



