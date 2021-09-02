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ANALİZ - Kayıp nesil: Mülteciler ve çocukları | Büyük dramın sembolü “Aylan Bebek”

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Giriş: 02.09.2021 12:09
Çocuklar umudun, mutluluğun, geleceğin temsilcisi, dünyanın en saf varlıkları. Onlar tüm tehlikelerden bihaber korunmaya muhtaç kendi dünyasının pembe düşlerinin sınırında yaşayan insanlığın geleceği. Ancak dünya üzerinde en çok zarar gören, acı çeken ve yitirilen varlık da yine çocuklar oluyor. Aylan Kurdi de çocuklardan biriydi. Henüz üç yaşındaydı. Ailesiyle iç savaşın yaşandığı Suriye'den kaçarak Avrupa'ya gitme hayalleri vardı. Ancak 6 yıl önce bugün yaşanan tekne kazasında hayatını kaybetti. Cansız bedeni ise Bodrum'da bir kumsalda bulundu.
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Kayıp nesil: Mülteciler ve çocukları
Kayıp nesil: Mülteciler ve çocukları
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