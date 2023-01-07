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Anadolu’nun Kabe motifli ilk camisi! Hazinedar Camii yaklaşık 700 yıldır ayakta

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Giriş: 07.01.2023 10:48
Eskişehir Sivrihisar'da bulunan yaklaşık 700 yıllık haznedar camii hem Selçuklu hem de Osmanlı izlerini günümüze yansıtıyor. Anadolu'nun duvarında Kabe motifi bulunan ilk camisi olan Hazinedar Camii, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.
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