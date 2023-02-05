Anadolu Diyarı Trabzon’un Dernekpazarı ve Şalpazarı ilçelerinde

Anadolu Diyarı bu hafta Karadeniz'in incisi Rrabzon'daydı. Yeşiller içinde iki güzel ilçeye konuk oldu. İşte A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım'ın gözünden Dernekpazarı ve Şalpazarı ilçeleri...

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