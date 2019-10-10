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10.10.2019

Anadolu Adliyesi önünde silahlı çatışma! Olay yerinden ilk görüntüler |Video

İstanbul Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde iddiaya göre bir kişi çevreye silahla ateş açtı. Olayda bir kişi silahla vurularak yaralandı. Polisin olayla ilgili bölgeyi ablukaya aldı. Olay yerinden ilk görüntüler.

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