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Ameliyat sırasında İstiklal Marşı okudular

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Giriş: 20.05.2020 13:33
Okmeydanı'nda bulunan özel bir hastanede acil bir ameliyat yapan doktorlar, saatler 19.19'u gösterdiğinde hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu aynı zamanda ameliyata devam etti.

Okmeydanı'nda bir hastanede Prof. Dr. Bingür Sönmez'in ekibi bacağından kurşunlanmış bir hastayı acil ameliyata aldı.

HASTANIN DURUMU İYİ

Doç. Dr. Oğuz Yılmaz, Doç. Dr. Hasan Ardal saat 19.19'u gösterdiğinde anestezi teknikeri Nihat Boğaz'ın uyarısıyla ameliyata devam ederken İstiklal Marşı okudu.

Ameliyat edilen hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ameliyat sırasında İstiklal Marşı okudular
Ameliyat sırasında İstiklal Marşı okudular
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