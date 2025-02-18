18 Şubat 2025, Salı
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Ambulansın önünü kesip içini aramak istemişlerdi! O magandalar için istenilen ceza belli oldu
İstanbul Kadıköy’de geçtiğimiz haziran ayında motosikletli iki kişi, siren çalarak acil hasta nakli yapan ambulansın önünü kesmişti. Olaya ilişkin Anadolu cumhuriyet başsavcılığı soruşturmasını tamamladı. 2 şüpheli hakkında 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.