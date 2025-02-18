18 Şubat 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Ambulansın önünü kesip içini aramak istemişlerdi! O magandalar için istenilen ceza belli oldu
Ambulansın önünü kesip içini aramak istemişlerdi! O magandalar için istenilen ceza belli oldu

Ambulansın önünü kesip içini aramak istemişlerdi! O magandalar için istenilen ceza belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.02.2025 20:23
İstanbul Kadıköy’de geçtiğimiz haziran ayında motosikletli iki kişi, siren çalarak acil hasta nakli yapan ambulansın önünü kesmişti. Olaya ilişkin Anadolu cumhuriyet başsavcılığı soruşturmasını tamamladı. 2 şüpheli hakkında 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ambulansın önünü kesip içini aramak istemişlerdi! O magandalar için istenilen ceza belli oldu
Ambulansın önünü kesip içini aramak istemişlerdi!
Ambulansın önünü kesip içini aramak istemişlerdi!
Öğrenci servisi tarlaya devrildi!
Öğrenci servisi tarlaya devrildi!
Rögara bidon bidon boşalttılar! Ekipler harekete geçti
Rögara bidon bidon boşalttılar! Ekipler harekete geçti
Park halindeyken bir anda hareket etti!
Park halindeyken bir anda hareket etti!
Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası!
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası!
İstanbul’da film gibi takip! Şüpheli araçtan...
İstanbul’da film gibi takip! Şüpheli araçtan...
Uçan balon alev topuna dönüştü!
Uçan balon alev topuna dönüştü!
Kadın sürücüye trafikte maganda saldırdı!
Kadın sürücüye trafikte maganda saldırdı!
Çin’den 60 bin Gazzeli aileye yardım
Çin'den 60 bin Gazzeli aileye yardım
Katil eski nişanlısını adım adım takip etmiş
Katil eski nişanlısını adım adım takip etmiş
Devrilen tanker alev alev yandı
Devrilen tanker alev alev yandı
Sessiz tehlike kalp hastalıkları!
Sessiz tehlike kalp hastalıkları!
Daha Fazla Video Göster