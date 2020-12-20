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Amazon Nehri’nde kaplumbağa seli! Sosyal medyayı salladı
Brezilya'daki Vahşi Yaşamı Koruma Derneği (WCS), Amazon Nehri boyunca kumlu plajdan çıkan binlerce Dev Güney Amerika Nehri kaplumbağasını görüntüledi. Plajdaki kaplumbağların oluşturduğu görüntüler sosyal medyada viral oldu.
Brezilya'daki Vahşi Yaşamı Koruma Derneği (WCS), Amazon Nehri boyunca kumlu plajdan çıkan binlerce Dev Güney Amerika Nehri kaplumbağasını görüntüledi. Plajdaki kaplumbağların oluşturduğu görüntüler sosyal medyada viral oldu.