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Amazon Nehri’nde kaplumbağa seli! Sosyal medyayı salladı

DHA
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Giriş: 20.12.2020 16:51
Güncelleme:20.12.2020 16:54
Brezilya'daki Vahşi Yaşamı Koruma Derneği (WCS), Amazon Nehri boyunca kumlu plajdan çıkan binlerce Dev Güney Amerika Nehri kaplumbağasını görüntüledi. Plajdaki kaplumbağların oluşturduğu görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Brezilya'daki Vahşi Yaşamı Koruma Derneği (WCS), Amazon Nehri boyunca kumlu plajdan çıkan binlerce Dev Güney Amerika Nehri kaplumbağasını görüntüledi. Plajdaki kaplumbağların oluşturduğu görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Son dakika: Amazon Nehri’nde kaplumbağa seli! Sosyal medyayı salladı SON DAKİKA: AMAZON NEHRİ'NDE KAPLUMBAĞA SELİ! SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Amazon Nehri’nde kaplumbağa seli! Sosyal medyayı salladı
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