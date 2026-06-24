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Giriş Tarihi:
24 Haziran 2026 09:25
Son Güncelleme:
24 Haziran 2026 09:26
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dev sondaj platformu Boğaz'dan geçiyor
İstanbul Boğazı'ndan toplam uzunluğu 350 metreye ulaşan sondaj platformu iskelesi geçiş yapıyor. Dev gemiye boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) römorkörleri eşlik etti.
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