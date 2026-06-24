Şehirlerin güvenliğinde ASELSAN imzası: Kocaeli'nin güvenliği bu merkezden sağlanıyor

Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi olan ASELSAN'ın geliştirdiği yapay zeka destekli Kent Güvenliği Yönetim Sistemi, 81 ilde güvenliğin sağlanmasında önemli rol oynuyor. O sistemlerin kullanıldığı yerlerden biri de Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi... Burcu Özüduru ve Şükrü Can Çankaya o merkeze gitti ve şehrin güvenliğinin son teknoloji cihazlarla nasıl sağlandığına tanıklık etti...