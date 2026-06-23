Yapay zeka ile küfürlü akım skandalı: Milli forma üzerinden itibarı suikastı

A Milli Futbol Takımımız, ABD'de düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda yenilgiye uğramasının ardından terör bağlantılı hesaplar tarafından yürütülen algı operasyonuyla alçakça hedef alınıyor. Yapay zeka ile üretilen hakaret içerikli videolar, sosyal medya üzerinden milyonlara ulaşarak milli sporcuları ve Türkiye'nin ortak değerlerine göz dikerken yaşanan skandal videolara ilişkin Bilişim Uzmanı Ali Keskin A Haber'e açıklamalarda bulundu. Keskin, bu tür içeriklerin arkasında terör bağlantılı bot hesapların bulunduğunu belirterek, kullanıcıların farkında olmadan paylaşımlarla bu kirli propagandanın yayılmasına katkı sağlayabileceği uyarısında bulundu. Özellikle gençlerin hedef alındığını vurgulayan Keskin, dijital mecralarda bilinçsiz etkileşimin hem toplumsal hem de hukuki sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.