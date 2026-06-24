Rum Kesimi’nden alçak plan! Türkiye’ye karşı 'AB' kartını masaya sürdüler

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde düzenlenen Ulusal Konsey toplantısında yine Türkiye ve KKTC hedef alındı. Rum siyasi partileri, Kıbrıs müzakereleri üzerinden Türkiye’nin bölgedeki etkinliğini kırmak için Avrupa Birliği’ni bir tehdit unsuru olarak kullanma kararı aldı. Kirli ittifakın bir parçası olan Rum liderler, Türkiye’nin iki devletli çözüm vizyonuna karşı blok oluştururken, AB üzerinden baskı kurma çabalarını açıkça itiraf etti.