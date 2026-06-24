Ermeni Kilisesi Din Görevlisi Çetinkaya: Erdoğan Osmanlı'daki tebaayı bize yaşattı

Batı'da İslam karşıtlığı ve nefret suçları alarm verirken, Türkiye farklı inançların bir arada yaşadığı hoşgörü modeliyle dikkat çekmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlenen kardeşlik iklimine dikkat çeken Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Din Görevlisi Tavik Teotik Çetinkaya, gayrimüslim vatandaşların kendilerini eşit, özgür ve güvende hissettiğini belirtti. Çetinkaya, Başkan Erdoğan'ın Hristiyan toplumuna verdiği değeri vurgulayarak, "Erdoğan Osmanlı'daki tebaayı bize yaşattı" ifadelerini kullandı.