02 Kasım 2024, Cumartesi
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Amasya’da şeker fabrikaları aralıksız çalışıyor! 80 bin ton şeker hedefi

Amasya’da şeker fabrikaları aralıksız çalışıyor! 80 bin ton şeker hedefi

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.11.2024 15:36
Amasya'da şeker pancarının tarladaki sökümü sonrası fabrikalar aralıksız çalışıyor. 670 bin ton pancardan 80 bin ton şeker üretilecek. Detaylar A Haber muhabiri Murat Onur anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Boğaz’ın kıyısında bir mahalle
Boğaz'ın kıyısında bir mahalle
Şeker fabrikaları aralıksız çalışıyor!
Şeker fabrikaları aralıksız çalışıyor!
Şehre Yakın ekibi Mersin’de!
Şehre Yakın ekibi Mersin’de!
Atmaca güzellik ve beceri yarışması
Atmaca güzellik ve beceri yarışması
Anadolu Diyarı Elazığ’da!
Anadolu Diyarı Elazığ’da!
Karadeniz’in kültürel mirası: Tulum!
Karadeniz’in kültürel mirası: Tulum!
Ana caddede kırımızı ışık ihlali!
Ana caddede kırımızı ışık ihlali!
Bal kabağının tarladan sofraya yolculuğu!
Bal kabağının tarladan sofraya yolculuğu!
Dünyanın Rengi! İşte o görüntüler
Dünyanın Rengi! İşte o görüntüler
Güzellik için yapılan dudak dolgusuna dikkat!
Güzellik için yapılan dudak dolgusuna dikkat!
3 bin 549 rakımda buz pateni keyfi
3 bin 549 rakımda buz pateni keyfi
Ağrı kesici kullanırken dikkat!
Ağrı kesici kullanırken dikkat!
Daha Fazla Video Göster