14 Ağustos 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Amasya’da otomobil çarptığı ağacı kökünden söktü: 2 yaralı
Amasya’da otomobil çarptığı ağacı kökünden söktü: 2 yaralı

Amasya’da otomobil çarptığı ağacı kökünden söktü: 2 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.08.2025 01:04
Edinilen bilgiye göre, 55 Evler Mahallesi’nde seyir halinde olan 52 ACY 769 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Ağacın kökünden söken otomobil savrulup takla attı. Kazada sürücü M.E.A. ile otomobilde bulunan S.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar kurtarılarak ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Amasya’da otomobil çarptığı ağacı kökünden söktü: 2 yaralı
İzinsiz tezgah tartışması kanlı bitti!
İzinsiz tezgah tartışması kanlı bitti!
Amasya’da otomobil çarptığı ağacı kökünden söktü!
Amasya’da otomobil çarptığı ağacı kökünden söktü!
Çanakkale’de feci kaza: 6 ölü
Çanakkale'de feci kaza: 6 ölü
Bıçağı boğazına dayadı polis ekipleri müdahale etti
Bıçağı boğazına dayadı polis ekipleri müdahale etti
Mangal kömürü yüklü tır alev alev yandı
Mangal kömürü yüklü tır alev alev yandı
Yunanistan’da gümrük idaresinin otoparkındaki 550 araç yandı
Yunanistan’da gümrük idaresinin otoparkındaki 550 araç yandı
Kadıköy’de helikopter destekli huzur asayiş uygulaması
Kadıköy'de helikopter destekli huzur asayiş uygulaması
21 yaşındaki genç serinlemek için girdiği derede boğuldu
21 yaşındaki genç serinlemek için girdiği derede boğuldu
Elazığ’da silahlı ve bıçaklı kavga: 6 yaralı
Elazığ'da silahlı ve bıçaklı kavga: 6 yaralı
Mersin’deki orman yangınında rüzgar nedeniyle alevler büyüyor
Mersin'deki orman yangınında rüzgar nedeniyle alevler büyüyor
Diyarbakır’da sulama kanalına giren çocuk boğuldu
Diyarbakır’da sulama kanalına giren çocuk boğuldu
Giresun açıklarında kısa süreli hortum kamerada
Giresun açıklarında kısa süreli hortum kamerada
Daha Fazla Video Göster