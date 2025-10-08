Amasra’ya kruvaziyer ile 108 bin 998 Rus turist geldi

Bartın’ın Amasra Limanı'na 85'inci kez yanaşan, 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer ile kente 947 Rus turist geldi. Böylece 3 yıl 2 ayda kruvaziyer ile Amasra'yı ziyaret eden Rus turist sayısı 108 bin 998 oldu.

