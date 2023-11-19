Amasra’da fırtına; kafenin çatısı uçtu

Amasra ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Boztepe Mahallesi'nde bulunan bir kafenin çatısı uçtu. Mahalle yolunun ulaşıma kapandığı yerde itfaiye ekipleri şerit çekerek önlem aldı. İlçede şiddetli rüzgar devam ediyor.