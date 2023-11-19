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Amasra'da fırtına; kafenin çatısı uçtu

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Giriş: 19.11.2023 16:07
Amasra ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Boztepe Mahallesi'nde bulunan bir kafenin çatısı uçtu. Mahalle yolunun ulaşıma kapandığı yerde itfaiye ekipleri şerit çekerek önlem aldı. İlçede şiddetli rüzgar devam ediyor.
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