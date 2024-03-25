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Altunizade'de metrobüs arızası nedeniyle yoğunluk oluştu

DHA
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Giriş: 25.03.2024 09:14
Üsküdar'da metrobüsün arızalanması nedeniyle Altunizade durağında yoğunluk oluştu. Seferlerin yapılamaması dolayısıyla metrobüs güzergahındaki araç yoğunluğu Acıbadem durağına kadar uzandı.
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