Almanya’da sağlık skandalı! Alman doktorlar yanlış ayağını ameliyat etti

Almanya'da yaşayan Tuna Kara, futbol antrenmanında sol ayağını sakatladı. Doktorlar "ameliyat" dedi. Kara ameliyat oldu, ancak ameliyathaneden çıktığında hayatının şokunu yaşadı. Çünkü doktorlar sakatlanan sol ayağını değil; sağlam olan sağ ayağını ameliyat etmişti. Tuna Kara yaşadıklarını A Haber'e anlattı.

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