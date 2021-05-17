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Alman polisi Selim Çiftçi'yi neden dövdü? Yeğeni Akın Götürmen dehşet anlarını A Haber'e anlattı
Almanya'da Türk vatandaşlarına yönelik polis şiddetine her geçen gün yenileri ekleniyor. Frankfurt'ta yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı olan bir türk vatandaşı güvenlik güçlerince sokak ortasında darp edildi. Dehşet anları çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Skandal olaya Ankara'dan tepkiler peş peşe geldi. Saldırı tanığı Akın Götürmen, dehşet anlarını A Haber'e anlattı. Götürmen, "Sorgu sual hiçbir şey demeden habire vurdular." dedi.