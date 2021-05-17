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Alman polisi Selim Çiftçi'yi neden dövdü? Yeğeni Akın Götürmen dehşet anlarını A Haber'e anlattı

'da Türk vatandaşlarına yönelik polis şiddetine her geçen gün yenileri ekleniyor. 'ta yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı olan bir türk vatandaşı güvenlik güçlerince sokak ortasında darp edildi. Dehşet anları çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Skandal olaya 'dan tepkiler peş peşe geldi. Saldırı tanığı Götürmen, dehşet anlarını 'e anlattı. Götürmen, "Sorgu sual hiçbir şey demeden habire vurdular." dedi.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 17.05.2021 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021
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Alman polisi Selim Çiftçi'yi neden dövdü? Yeğeni Akın Götürmen dehşet anlarını A Haber'e anlattı

Alman polisi, psikolojik rahatsızlığı olan Türk vatandaşına sokak ortasında şiddet uyguladı. Görüntüler, Almanya'nın Frankfurt şehrinde kayda geçti. Selim Çiftçi isimli Türk vatandaşı Alman polisi tarafından sokak ortasında dakikalarca dövüldü. Türk vatandaşını önce ayakta döven polisler ardından da coplarla saldırdı. Çiftçi'yi, yere yatırıp üstüne basan polisin görüntüleri, ABD'li siyahi George Floyd'u hatırlattı.

Alman polisi Selim Çiftçi'yi neden dövdü? Yeğeni Akın Götürmen dehşet anlarını A Haber'e anlattı

Irkçı polis şiddetine çevredeki Türklerden de tepki yağdı. Olaya şahit olanlar defalarca şahsın psikolojik sorunları olduğunu söylese de güvenlik güçleri durmadı. Alman polisinin psikolojik sorunları olan Türk vatandaşına yönelik şiddetine tüm dünyadan olduğu gibi ankara'dan da büyük tepki geldi.

Alman polisi Selim Çiftçi'yi neden dövdü? Yeğeni Akın Götürmen dehşet anlarını A Haber'e anlattı

"IRKÇI VE FAŞİST BİR SALDIRIDIR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaşananlara "Bu ırkçı ve faşist bir saldırıdır." diyerek tepki gösterdi. "Vatandaşımıza uygulanan bu faşizan polis şiddetini en güçlü şekilde kınıyoruz." dedi.

Alman polisi Selim Çiftçi'yi neden dövdü? Yeğeni Akın Götürmen dehşet anlarını A Haber'e anlattı

"EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUM"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da ırkçı polis şiddetine ilişkin görüntüleri Twitter hesabından paylaştı. Paylaşımında, "Alman polisinin engelli bir Türk vatandaşına karşı orantısız güç kullanmasını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyorum. Almanya'dan gelen görüntüler, vicdanı olan ve insan haklarına saygı duyan herkesi alarma geçirmelidir." ifadelerini kullandı.

Alman polisi Selim Çiftçi'yi neden dövdü? Yeğeni Akın Götürmen dehşet anlarını A Haber'e anlattı

A Haber muhabiri İsmail Erel, Frankfurt'ta saldırıya tanıklık eden Çiftçi'nin yeğeni ile konuştu.

DEHŞET ANLARINI A HABER'E ANLATTI

Saldırı tanığı Akın Götürmen, "Biz ambulansı beklerken bir sürü polis arabası geldi. Dayım orada yerde yatıyordu zaten ayakta da değildi. Sonradan polisler sorgusuz sualsiz copları çıkardılar biber gazları çıkardılar benimle ağabeyim oradaydı. Bizleri arkaya ittiler hemen dayıma saldırdılar. Sorgu sual hiçbir şey demeden habire vurdular." dedi.

Alman polisi Selim Çiftçi'yi neden dövdü? Yeğeni Akın Götürmen dehşet anlarını A Haber'e anlattı

VİDEOLARDA KISA GÖRÜNÜYOR AMA...

Şiddet uygulayan polislere karşı dava açacaklarını belirten Götürmen, "Videolarda kısa kısa görünüyor ama 10-15 dakika sürekli durmadan vurdular çekilme falan yok. Bağırmamıza rağmen hasta diye Almanca da bağırdık teyzem oradaydı annem oradaydı onları da ittiler. Bunların hakları bile yok bir erkek polisin kadına ellemeye." ifadelerini kullandı.

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