Alman polisi Selim Çiftçi'yi neden dövdü? Yeğeni Akın Götürmen dehşet anlarını A Haber'e anlattı

VİDEOLARDA KISA GÖRÜNÜYOR AMA...

Şiddet uygulayan polislere karşı dava açacaklarını belirten Götürmen, "Videolarda kısa kısa görünüyor ama 10-15 dakika sürekli durmadan vurdular çekilme falan yok. Bağırmamıza rağmen hasta diye Almanca da bağırdık teyzem oradaydı annem oradaydı onları da ittiler. Bunların hakları bile yok bir erkek polisin kadına ellemeye." ifadelerini kullandı.