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Alman kurdu 2 metrelik yılanın üstüne atladı! Çanakkale'de ölümüne dövüş
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Alman kurdu cinsi bir köpek bahçeye girmeye çalışan 2 metrelik yılanı parçaladı. 'Bozyörük' yılanı olarak bilinen dev sürüngenin bahçeye girmeye çalıştığını gören bekçi köpeği, büyük bir cesaret göstererek yılanın üstüne atladı. Korkusuz köpek, yılanı dakikalar içinde bahçeye girmesine müsade etmeden öldürdü.