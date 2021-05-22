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Alman kurdu 2 metrelik yılanın üstüne atladı! Çanakkale'de ölümüne dövüş

DHA
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Giriş: 22.05.2021 12:37
Güncelleme:22.05.2021 12:42
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Alman kurdu cinsi bir köpek bahçeye girmeye çalışan 2 metrelik yılanı parçaladı. 'Bozyörük' yılanı olarak bilinen dev sürüngenin bahçeye girmeye çalıştığını gören bekçi köpeği, büyük bir cesaret göstererek yılanın üstüne atladı. Korkusuz köpek, yılanı dakikalar içinde bahçeye girmesine müsade etmeden öldürdü.
Alman kurdu 2 metrelik yılanın üstüne atladı!
Alman kurdu 2 metrelik yılanın üstüne atladı!
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