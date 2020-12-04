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Alman aşısının 2. dozu da uygulandı! Virüse karşı etkili oldu mu? Yan etkileri neler? A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 04.12.2020 10:58
Güncelleme:04.12.2020 11:50
Almanya'dan getirilen koronavirüs aşısı Kocaeli'de sağlık çalışanları ve gönüllülere uygulanıyor. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü'ye de aşının ikinci dozu uygulandı. Peki aşı etkili oldu mu? Yan etkileri neler? Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

Almanya'dan getirilen koronavirüs aşısı Kocaeli'de sağlık çalışanları ve gönüllülere uygulanıyor. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü'ye de aşının ikinci dozu uygulandı. Peki aşı etkili oldu mu? Yan etkileri neler? Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

YAN ETKİSİ OLDU MU?

Aşı çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Hülagü, "İlk gün biraz hafif bir ateş ve kırgınlık oluştu ama ikinci gün geçti onlar. İkinci dozda hafif bir baş ağrısı oldu ama ciddi bir yan etki olmadı." ifadelerini kullandı.

Aşılamada yol haritası nasıl olacak? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz A Haberde uyardı: Aşı karşıtlığı... AŞILAMADA YOL HARİTASI NASIL OLACAK? KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. MUSTAFA HASÖKSÜZ A HABER'DE UYARDI: AŞI KARŞITLIĞI...

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