15 Temmuz Destanı 10 yaşında

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde yazdığı destansı direniş, hafızalardaki yerini koruyor. FETÖ'cü hainlerin tanklar, savaş uçakları ve silahlarla vatandaşları hedef aldığı o karanlık gecede, milyonlarca kişi selalar eşliğinde meydanlara çıkarak milli iradeye sahip çıktı. Peki, 15 Temmuz gecesi neler yaşandı? O geceye tanıklık edenlerin hafızalarına kazınan anılar ve darbe girişiminin izleri, A Haber ekranlarında bir kez daha ekrana geldi.