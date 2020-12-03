SADECE KENDİLERİ İÇİN DEĞİL...

Bu süreçte halkımızın sadece kendileri için değil sevenleri için bu ülke için ve bütün insanlık için aşılarını mutlaka olmasından yanayım. Böylelikle aşı bize iki şey kazandıracak bir kendilerini koruyacak kendilerini korurken de ortamda dağılmış olan yayılmakta olan virüsün hızını azaltacak sayısını azaltacak. 30 binlerde gördüğümüz vaka sayısı 200'lere dayanan vefat sayılarımızı ciddi şekilde aşağıya çekecek.

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