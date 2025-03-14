14 Mart 2025, Cuma
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Allah rızka kefildir! Bitkilerde saklı olan hikmetler!
İnsan günlük hayatın koşuşturmacası içinde bazen geçim kaygısına gelecek kaygısına kapılabiliyor. Ancak Kur'an-ı Kerim, rızkın Allah tarafından verildiğini ve bu konuda kaygıya düşülmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Peki inananlar Kur'an'ı Kerim'e göre nasıl beslenmeli? Nasıl yaşamalı? Bu soruların yanıtını A Haber Araştırma Planlama servisimizin hazırladığı analiz belgeselde izliyoruz...