Allah rızka kefildir! Bitkilerde saklı olan hikmetler!

İnsan günlük hayatın koşuşturmacası içinde bazen geçim kaygısına gelecek kaygısına kapılabiliyor. Ancak Kur'an-ı Kerim, rızkın Allah tarafından verildiğini ve bu konuda kaygıya düşülmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Peki inananlar Kur'an'ı Kerim'e göre nasıl beslenmeli? Nasıl yaşamalı? Bu soruların yanıtını A Haber Araştırma Planlama servisimizin hazırladığı analiz belgeselde izliyoruz...

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