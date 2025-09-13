13 Eylül 2025, Cumartesi

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Giriş: 13.09.2025 08:47
Erzincan’da yasal sınırın üzerinde alkollü çıkan sürücünün kullandığı otomobil, yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu.
