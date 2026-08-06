Alkollü sürücü yan yatan araçtan gülerek çıktı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 2,34 promil alkollü olduğu belirlenen kadın sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki araca çarparak yan yattı. Kazada yaralanan olmazken, olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Kazanın ardından rahat tavırlar sergileyen ve gazetecilerin sorularına tepki gösteren sürücü, polis ekipleriyle de tartışma yaşadı. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 25 bin lira idari para cezası uygulandı. Yan yatan otomobil çekiciyle kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.