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Fenerbahçe 2-0 Sturm Graz! Fenerbahçe, Avusturya'ya avantajlı gidiyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı Kadıköy'de 2-0 mağlup etti.

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