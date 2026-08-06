Bakır hırsızları narenciye bahçelerini susuz bıraktı: Çiftçinin 400 bin liralık zararı var

Hatay'ın Erzin ilçesinde Yeşilkent Sulama Kooperatifi'ne ait, narenciye bahçelerinin sulanmasında kullanılan direk üzerindeki elektrik trafosu hırsızların hedefi oldu. Şüpheliler, yaklaşık 300 bin lira değerindeki trafoyu direğinden indirerek içindeki bakır kabloları çaldı, ayrıca elektrik hatlarına da zarar verdi. Olay nedeniyle 7 su kuyusunun elektriği kesilirken, kavurucu sıcaklarda sulama yapılamadığı için narenciye bahçeleri susuz kaldı. Toplam zararın 400 bin lirayı aştığını belirten Yeşilkent Sulama Kooperatifi İdari İşler Müdürü Kamuran Vural, çiftçilerin büyük mağduriyet yaşadığını ifade ederek hırsızların bir an önce yakalanmasını istedi. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.