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İHA

Seyir halindeki motosiklet alev alev yandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde seyir halindeki motosiklet, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek motosikleti söndürdü. Yangında motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde seyir halindeki motosiklette yangın çıktı. Tınaztepe Mahallesi 3050. Sokak'ta meydana gelen olayda, plakası öğrenilemeyen motosiklet seyir halindeyken duman çıkarmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler motosikleti sardı.

MOTOSİKLET BİR ANDA ALEVLENDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alev alan motosiklete müdahale etti.

YANGIN SONRASI MOTOSİKLET KÜLE DÖNDÜ

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında motosiklet kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından motosiklet bulunduğu yerden kaldırıldı.

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