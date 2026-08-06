Seyir halindeki motosiklet alev alev yandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde seyir halindeki motosiklet, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek motosikleti söndürdü. Yangında motosiklet kullanılamaz hale geldi.