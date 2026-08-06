Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde seyir halindeki motosiklette yangın çıktı. Tınaztepe Mahallesi 3050. Sokak'ta meydana gelen olayda, plakası öğrenilemeyen motosiklet seyir halindeyken duman çıkarmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler motosikleti sardı.
MOTOSİKLET BİR ANDA ALEVLENDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alev alan motosiklete müdahale etti.
YANGIN SONRASI MOTOSİKLET KÜLE DÖNDÜ
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında motosiklet kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından motosiklet bulunduğu yerden kaldırıldı.