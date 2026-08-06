İzmir'in simgesi: Gevrek

İzmir'in coğrafi işaret tescilli simgesi gevreğin lezzet sırrı ustasından dinlendi. A Haber muhabiri Sefer Ayçe'nin yerinden aktardığı haberde, gevreği simitten ayıran en önemli farkın sıcak pekmez kazanında bekletilmesi olduğu belirtilirken, hamurun hazırlanışından susamla buluşmasına kadar üretim aşamaları tek tek anlatıldı. Usta, en az 20 dakika yoğrulan hamurun sıcak pekmez ve kaliteli susamla buluşmasının, İzmir gevreğine kendine özgü çıtırlığını kazandırdığını söyledi. Yaklaşık 275 derecelik fırında 10 dakikada pişen coğrafi işaretli lezzet, her gün binlerce kişinin sofralarını süslemeye devam ediyor.