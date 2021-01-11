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Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun hakkında flaş gelişme

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Giriş: 11.01.2021 12:42
Güncelleme:11.01.2021 12:46
Son dakika haberi... Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından baş şüpheli olan ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Ümitcan Uygun, arkadaşı T.K, ile uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından babasıyla birlikte gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan Ümitcan Uygun, adliyeye sevk edildi. Detayları A Haber Muhabiri Murat Sekban aktardı.

Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından baş şüpheli olan ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Ümitcan Uygun, arkadaşı T.K, ile uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından babasıyla birlikte gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan Ümitcan Uygun, adliyeye sevk edildi.

Ankara'da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın olaydan bir süre, şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri yayınlaması ile gündeme gelen Ümitcan Uygun bu kez bir kadının elinden uyuşturucu içtiği videosunu yayınladı.

Görüntülerin ardından harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümitcan Uygun ve yanında bulunan T.K'nın yakalanması ve gözaltına alınması talimatı verdi.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda Ümitcan Uygun ve babası Durak Uygun, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Uygun ve şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Ümitcan Uygun hakkında flaş gelişme
Ümitcan Uygun hakkında flaş gelişme
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