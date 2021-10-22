Alevlerden kaçmak için 19. kattan sarktı, metrelerce yükseklikten yere düştü

Hindistan'ın Mumbai kentinde 60 katlı binanın 19. katında çıkan yangında alevlerin arasında kalan adam, sarktığı balkondan düşerek hayatını kaybetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Hindistan'ın Mumbai kentinde 60 katlı bir binanın 19. katındaki dairede yerel saatle 12.15 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede dairenin tamamını sardı. Durumu kontrol etmek için 19. kata çıkan güvenlik görevlisi Arun Tiwari, girdiği dairede mahsur kalırken, alevlerden korunabilmek için çıktığı balkondan aşağı sarktı. Dakikalarca yardım bekleyen çaresiz adam, daha fazla dayanamadı ve metrelerce yükseklikten yere düştü. Korkunç anlar amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedilirken, hastaneye kaldırılan adamın hayatını kaybettiği açıklandı. Mumbai Belediye Başkanı Kishori Pednekar itfaiyenin yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, "İtfaiye ve kurtarma ekipleri ihbarı alır almaz olay yerine ulaştı. Çok sayıda kişi kurtarıldı. Bir kişi panik içinde binadan atladı. İtfaiye ekibinin bu konuda başarısız olduğunu söyleyemeyiz. Lütfen dedikodu yaymayın" diye konuştu. Yangın 1 saat sonra söndürülürken, 26 kişinin binadan tahliye edildiği kaydedildi. Yangının çıkış nedeni ise bilinmiyor.