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Alevler köyün etrafını sardı | Denizli'de korku dolu anlar

İHA
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Giriş: 03.08.2021 20:41
Güncelleme:03.08.2021 20:41
Denizli’de dün başlayan akşam saatlerinde kontrol altına alınan orman yangını bugün öğle saatlerinde tekrar başladı. Rüzgarın etkisini arttırdığı bölgede alevler bir anda mahallenin etrafını sardı. Sıcak bölgeden en yeni görüntüler...

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesi'nde dün 13.30 sıralarında başlayan orman yangını Büyükşehir İtfaiyesi ve orman ekipleri gece saatlerinde alevleri kontrol altına almıştı. Bugün yine başlayan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle etkisini arttırdı. Rüzgar nedeniyle hızla yayılan ve büyüyen alevler, köyün etrafını sardı.

Köyün etrafında bulunan ve alevlerin yaklaştığı evleri kurtarmak isteyen ekipler cansiperane mücadele ediyor. Mahalle kara dumanlarla kaplanırken jandarma ekipleri olası duman zehirlenmelerine karşı vatandaşları evlerine girmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

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